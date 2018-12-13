مفاجأة جديدة حول العثور على جثة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

Advertisements

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه عند فحص شقة المسنة المعثور على جثتها بمنطقة بولاق الدكرور، تبين عدم وجود أثار كسر بباب الشقة، أو نوافذ الشقة، ما يرجح أن المتهم بقتلها كان يتردد عليها، وعلى علم، بحيازتها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.



وأضاف المصدر ذاته أن كاميرات المراقبة بالمحال التجارية المحيطة للعقار مكان الجريمة، لم تحدد دخول أو خروج شخص غريب يوم الجريمة.



وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم.



وانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، لمكان البلاغ، وعثر على جثة المجني عليها، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة متعلقات المجني عليها، وتم التحفظ على جثة المجني عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.



ويواصل رجال مباحث الجيزة، جهودهم، لكشف غموض الواقعة، وسماع أقوال جيران المجني عليها، وفحص كاميرات المراقبة بالمحال التجارية مكان سكنها، لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.