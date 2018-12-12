عاجل.. حسام حسن يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

نفي حسام حسن مهاجم فريق سموحة الأنباء التي ترددت عن توقيعه لنادي الأهلي سراً تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تليفزيونية :"رحيلي إلى الأهلي خلال يناير المقبل في يد إدارة نادي سموحة"، موضحاً أنه ملتزم بعقده، الذي يمتد حتى صيف 2020.





وأضاف:" لم أوقع للأهلي سراً ولم تصلني أي عروض رسمية لكني سمعت أنباء عن رغبة القلعة الحمراء في ضمي عبر بعض الوسطاء".





وأشار إلى أن اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، لكنه في النهاية ملتزم بتعاقده مع سموحة.



