"روتانا" تجدد تعاقدها مع رابح صقر على 3 ألبومات جديدة قبل نهاية 2018

مع قرب نهاية عام 2018 وبداية عام 2019، ارتأت هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" مع النجم السعودي المطرب رابح صقر، أن يفاجئ الجمهور السعودي والخليجي المحب لفن "الصقر الرابح" ، وهذا ما حصل فعلاً، فتم توقيع الإتفاق بين الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ"روتانا للصوتيات والمرئيات" و"الصقر الرابح" رابح صقر، وتجديد التعاقد بين الشركة والمطرب لمدة ثلاث ألبومات قادمة، على أن يكون باكورة تجديد العقد.. ألبوما سيطرح في الأسواق نهاية شهر ديسمبر الجاري.

من جانبه، عبّر "بوصقر" عن سعادته وتفاؤله بتجديد التعاقد، لاسيما وأنه يأتي استكمالا للعهد الذهبي ورحلة ما يقارب من 20 عاماً مضت بينه وبين "روتانا"، التي يعتبرها منزله وداعمة الفني.

أما الأستاذ سالم الهندي، فقال عن رابح صقر على هامش توقيع تجديد العقد معه بأنه غنائيا أًحد أعمدة روتانا الأساسيةوالبارزة والمرتكز عليها في أي فعالية وحفل يقام، مؤكداً على أن المسيرة الطويلة بين الطرفين هي خير برهان على توقع نجاح المرحلة القادمة بإذن الله، وتقديم ما يليق بمكانة روتانا، وإسم وتاريخ "بوصقر"، وإرضاء الجمهور السعودي والخليجي اللذان يملكان ذائقة موسيقية عالية.

وسيتضمن ألبوم رابح صقر الذي يصدر قرب نهاية العام على سبعة أغاني، وتفيد مصادر حضرت التسجيل في عدد من الاستديوهات، أن هذه الأعمال الجديدة تعدّ على صعيدي الكلمة واللحن هي من أجمل وأهم ما غنى "الصقر الرابح"، الذي سيحتفل باطلاق ألبومه الجديد مع الجمهور مباشرة من خلال حفلاته القادمة. فبعد مشاركته في احتفالات "العيد الوطني" لمملكة البحرين تاريخ 15 ديسمبر، يتوجه بعدها الى دبي لإحياء حفل جماهيري ضخم في "القرية العالمية" تاريخ 4 يناير 2019.

الجدير ذكره، أن رابح قام مؤخراً في استديو "دافيد عبد الله"، بجلسة تصوير لالتقاط الصور الخاصة بغلاف ألبومه الجديد.كما اجتمع في أحد استديوهات التسجيل مع الأستاذ سالم الهندي، بحضور مهندس الصوت جاسم محمد لوضع اللمسات الاخيرة على ألبومه المنتظر.