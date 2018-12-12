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لماذا لا يحتفل صلاح بتسجيل الأهداف؟.. نجم ليفربول يُجيب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:05 م
لماذا لا يحتفل صلاح بتسجيل الأهداف؟.. نجم ليفربول يُجيب
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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فسر الاسباني لويس جارسيا نجم نادي ليفربول الانجليزي سر عدم ابتسامة محمد صلاح عند تسجيل الأهداف، بينما شدد النجم الانجليزي مايكل أوين على أهمية وقوة وجود صلاح مع الريدز.

وقال أوين في تصريحات صحفية له: "لقد تحدثنا كثيرًا عن مو صلاح، وقدرته على انهاء الهجمة، ومهارته، لكن القليل من الناس يتحدثون عن قوته."

وتابع: "إنه قوى مثل الثور، فالناس تتساقط من حوله، لقد حدثت أخطاء من جانب دفاع نابولي وحارس المرمى، لكن من وجهة نظر هجومية، ما حدث رائع.. لقد أحرز هدفًا لا يقدر بثمن."

ومن جانبه؛ قال لويس جارسيا عن سبب عدم احتفال صلاح: "اعتقد أنه لا يرى نفسه كما كان في الموسم الماضي."

وأضاف: "الموسم الماضي كان كل شيء يحدث بسهولة، وفي العام الحالي هو يعاني في بعض المباريات، تسنح له الفرص ولا يسجلها، ربما يكون ما يفعله محاولة لإثبات الذات، وها هو يفعلها مجددًا اليوم".
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