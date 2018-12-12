مصطفى الفقي: "السيسي إيده طرشة ويقوم بإجراء مراجعات دورية"

Advertisements

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان حاكم وطني بكل المعايير، وكان معجب بعطف صدقي، ومتمسك به رغم الرأي العام ضده.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "MBC مصر"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس مبارك كان دائمًا ما يراجع نفسه في علاقته مع أمريكا وعلاقة مصر بأمريكا، وكان في بعض الأحيان يغير موقفه من بعض الأشخاص، وكان يؤمن بضرورة الحفاظ على علاقات طيبة مع إسرائيل ليس حرصًا على إسرائيل، وإنما للحفاظ على السلام وحرصًا على الأراضي التى تم إستردادها بسبب اتفاقية السلام.



وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك الأمور عفوية، ويقوم بمراجعات دورية ويتخذ قرارات كبيرة ومهمة، معقبًا: "أيده طرشة، وحرص على إجراء تغيير في الرقابة الإدارية والقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات"، لافتًا إلى أن المراجعة السياسية في بعض الأحيان تكون بمبادئة من القائد حتى يعفى نفسه في الدخول في مواجهة مع الشعب، موضحًا أن ملك المغرب عرف الربيع العربي مبكرًا فقرر تغيير الحكومة للحفاظ على نفسه، ومافعله الرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرًا هو تراجع سياسي لمحدودية الخيارات أمامه.



على جانب أخر، أوضح "الفقي"، أن المراجعة مع الإخوان، أمر لا يمكن الحديث عنه، فالمراجعة لا تنطبق على الإخوان فهذا عدو يقتلني، والمراجعة تكون في كل شئ إلا حق الدم.



وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أنه يمكن القبول بالمراجعة حال حدوث تغيير جذري من طرف الإخوان، لكن هذا لم يحدث، فالإخوان لديهم حالة تصلب شرايين فكري.



