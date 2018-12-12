بومبيو: سنواصل بلا توقف جهودنا لبناء تحالف دولي لمواجهة إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستواصل بلا توقف جهودها لبناء تحالف دولي لمواجهة إيران.

وأضاف، في تدوينة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "سنبني تحالفا لمواجهة صواريخ إيران، الباليستية، ومواجهة الأساليب الخبيثة الأخرى".





وأضاف: "إيران تقوم بانتهاكات في حق مواطنيها، وسوف نواصل الوقوف إلى جوار الإيرانيين العاديين، الذين يتحملون المعاناة الأكبر".





وفي تدوينته أشار بومبيو إلى أنه ذكر هذا الحديث خلال كلمته، التي ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي.





وخلال حديثة في مجلس الأمن، قال بومبيو: "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) حتى الآن تحمي إيران من المساءلة"، مضيفا: "طهران لديها مئات الصواريخ، التي تشكل تهديدا لشركائنا في المنطقة".

وعلق وزير الخارجية الأمريكية على إطلاق إيران صاروخ باليستي بالقول: "أطلقت اختبارا لصواريخ باليستية، وهذا مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي".





وقال في بيان: "لقد اختبرت إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة. الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط".





وأضاف أن "هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".



