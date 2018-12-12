حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:00 م
سارة إبراهيم- تصوير: ولاء غنيم
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توافد منذ قليل، عدد من النجوم على عزاء الفنان محمود القلعاوي، المقام حالياً في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
ومن أبرز الحضور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والفنانة بشرى، والإعلامي محمد الباز، والفنان محمد صبحي، والفنان أحمد آدم، والفنان أحمد ماهر.
وكان القلعاوي، قد وافته المنية يوم الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 79 عاماً.
ومن أبرز الحضور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والفنانة بشرى، والإعلامي محمد الباز، والفنان محمد صبحي، والفنان أحمد آدم، والفنان أحمد ماهر.
وكان القلعاوي، قد وافته المنية يوم الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 79 عاماً.
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