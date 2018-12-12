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حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:00 م
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي
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سارة إبراهيم- تصوير: ولاء غنيم
 
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توافد منذ قليل، عدد من النجوم على عزاء الفنان محمود القلعاوي، المقام حالياً في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

ومن أبرز الحضور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والفنانة بشرى، والإعلامي محمد الباز، والفنان محمد صبحي، والفنان أحمد آدم، والفنان أحمد ماهر.

وكان القلعاوي، قد وافته المنية يوم الإثنين الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 79 عاماً.
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي (صور)
المزيد عن: ليلى علوي في عزاء محمود القلعاوي عزاء محمود القلعاوي حمدين صباحي ومحمد صبحي أبرز حضور عزاء محمد القلعاوي
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