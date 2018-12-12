‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من سولاري بعد الهزيمة الُمذلة من سيسكا موسكو

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:56 م
أول تعليق من سولاري بعد الهزيمة الُمذلة من سيسكا موسكو
طباعة
Advertisements
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أوضح الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه لم يكن في أي حالة تركيز لا بمنطقة وسط أو منطقة وسط الخصم، ثم قدم شوط ثاني كارثي.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراو بالخسارة من سيسكا موسكو 3-0: "هناك العديد من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها الآن قبل أن نفكر من سيكون منافسنا في الدور القادم".

وأضاف: "أنا من يقرر الطريقة التي يلعب بها الفريق واتحمل مسؤولية ذلك، لقد فكرت اليوم باراحة لاعبين واللعب بمن لا يملك دقائق اكثر".

وواصل: "انا لم اسمع أي صافرات ضد ايسكو".

وتابع: "أنا حزين جداً على النتيجة اليوم. لقد خاطرت كثيراً".

وأكد بقوله: "الجمهور دائماً على حق، هم يريدون أداء أفضل ونتيجة أفضل".

واستطرد: "اليوم لعبنا بشكل جيد أول 35 دقيقة ولكن دون أن نكون حاسمين أمام المرمى. لم نتمكن من انهاء هجماتنا بشكل جيد".

وكشف بقوله: "اليوم خاطرت كثيراً، ولكن أعتقد أنه كان من الضروري إعطاء دقائق أكثر لصغار السن وإراحة اللاعبين العائدين من الاصابة".

وأردف: "أنا محبط أن نخسر ونخسر في ملعبنا، إنه ليس ما كنا نتوقعه".

واختتم: "ان كانت هناك صافرات على ايسكو فالجمهور دائماً على حق، لكني شخصياً لا اهتم بهذه الامور".
المزيد عن: هزيمة ريال مدريد سيسكا موسكو سولاري ريال مدريد وسيسكا موسكو ريال مدريد ودوري الأبطال تصريحات سولاري بعد مباراة سيسكا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
إنبي
1
x
19:30
1
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
2
x
19:55
1
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
19:55
3
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
1
x
22:00
1
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
0
x
22:00
0
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
2
x
22:00
0
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
2
x
22:00
1
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
1
x
22:00
0
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
2
x
22:00
0
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
1
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
4
x
ركلات جزاء
3
ويلنغتون - نيو زيلندا