أول تعليق من سولاري بعد الهزيمة الُمذلة من سيسكا موسكو

أوضح الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه لم يكن في أي حالة تركيز لا بمنطقة وسط أو منطقة وسط الخصم، ثم قدم شوط ثاني كارثي.





وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراو بالخسارة من سيسكا موسكو 3-0: "هناك العديد من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها الآن قبل أن نفكر من سيكون منافسنا في الدور القادم".





وأضاف: "أنا من يقرر الطريقة التي يلعب بها الفريق واتحمل مسؤولية ذلك، لقد فكرت اليوم باراحة لاعبين واللعب بمن لا يملك دقائق اكثر".





وواصل: "انا لم اسمع أي صافرات ضد ايسكو".





وتابع: "أنا حزين جداً على النتيجة اليوم. لقد خاطرت كثيراً".





وأكد بقوله: "الجمهور دائماً على حق، هم يريدون أداء أفضل ونتيجة أفضل".





واستطرد: "اليوم لعبنا بشكل جيد أول 35 دقيقة ولكن دون أن نكون حاسمين أمام المرمى. لم نتمكن من انهاء هجماتنا بشكل جيد".





وكشف بقوله: "اليوم خاطرت كثيراً، ولكن أعتقد أنه كان من الضروري إعطاء دقائق أكثر لصغار السن وإراحة اللاعبين العائدين من الاصابة".





وأردف: "أنا محبط أن نخسر ونخسر في ملعبنا، إنه ليس ما كنا نتوقعه".



