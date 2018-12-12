ماركوس بيرج يشكف عن عدم مشاركته أساسيا أمام ويلنجتون

فوجئت الجماهير الإماراتية بعدم وجود السويدي ماركوس بيرج مهاجم فريق العين في التشكيلة الأساسية لفريقه بمباراة اليوم الأربعاء أمام ويلنجتون النيوزيلندي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.





ولكن بيرج ، الذي سجل هدف التعادل 3 / 3 قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء ، كشف عن السبب في عدم مشاركته من البداية قائلا : "عانيت كثيرا قبل المباراة من نزلة برد شديدة للغاية وكانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية. ولكنني كنت مصرا على المشاركة في مثل هذه المباراة وتحاملت على نفسي للمشاركة حبا لفريقي ولمساعدة زملائي في هذه البطولة التي كنا نحلم جميعا بالمشاركة فيها".





وأضاف : "سعادتي كبيرة بما حققناه من انتصار مهم بعد مباراة كان شوطها الأول صعبا علينا كثيرا بعد أن تقدم المنافس النيوزيلندي بثلاثية نظيفة".





وكان بيرج سجل هدفا في المباراة لكنه أخفق في تسديد ركلة ترجيح لفريقه ، ولكن حارس العين خالد عيسى أنقذ الموقف في نهاية المباراة بتصديه لركلتي ترجيح ليفوز العين 4 / 3 ويتأهل لملاقاة الترجي التونسي بطل أفريقيا السبت القادم في الدور الثاني للمونديال.



