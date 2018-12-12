للنساء الحوامل.. تجنبي هذه الأغذية نهائيا لسلامة جنينكِ!

يزداد اهتمام المرأة بصحتها عندما تعلم بأنها "حامل" وسترزق بطفل بعد عدة أشهر، فتختار الأغذية المفيدة والمناسبة لنمو جنينها، لكن، هل تعلمي عزيزتي الحامل بأن هناك بعض الأغذية عليك تجنبها كونها تضر جنينك.





حول ذلك، توضح أخصائية التغذية العلاجية ولاء أبو عيسى طبيعة تلك الأغذية وأسباب وجوب تجنبها:





السمك النيء والأسماك الزيتية

فالأسماك غنية بالبروتين والحديد والأحماض الدهنية التي تشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية لتنمية الجهاز العصبي لدى طفلك.





لكن وعلى الرغم من أن الأسماك تعد من أهم الأطعمة الغذائية لدى الحامل، إلا أنك بحاجة لتجنب بعض أنواعها مثل السوشي وسمك السلمون والرنجة والملوحة؛ لأنها قد تكون ملوثه بالبكتيريا الضارة، كما أن بعض الأسماك الدهنية تحتوي على كمية كبيرة من الزئبق التي قد تضر الجنين.





اللحوم أو الدواجن النيئة

ذلك أن اللحوم النيئة والدواجن تحتوي على بكتيريا كولاي الليستيريا، لذلك يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة لتجنب التسمم الغذائي وآثاره الضارة على جنينك وبالطبع الابتعاد عنها وهي نيئة كاللنشون، والهوت دوج وجميع أنواع اللحوم النيئة.





المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يجب على الحامل الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي علي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، إذ تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم، فتناولها لهذه المشروبات قد يعرضها لحالة إجهاض أو ولادة مبكرة، لذا ننصح الحامل أن تحد من تناول هذه المشروبات.





البيض النيء (غير المطبوخ جيداً)

لأنه قد يسبب الإصابة ببكتيريا السلمونيلا أو الأطعمة التي تحتوي على بيض والجبن غير المبستر.





الكبدة بكافة أنواعها

وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين "أ" ما قد يسبب تشوهات لجنينك.





المشروبات الكحولية

يجب على الحامل تجنب شرب الكحول؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض.





اللحوم السريعة التحضير

مثل سلامي والبرجر والهوت دوج وغيرها من تلك الأنواع التي قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا الموجودة في بعض الأطعمة والتي يمكن أن تسبب عدوى خطيرة تؤدي إلى الإجهاض.





أما إذا أردت أن تأكلي اللحوم السريعة التحضير، فتأكدي أولاً من حرارة اللحم، حيث إنه غالبًا الحرارة المرتفعة تقتل أي بكتيريا سيئة، أي لا تستخدمي الميكروويف لطهو مثل هذه الأطعمة بل الزيت على حرارة مرتفعة.





الأجبان الناعمة

قد تكون بعض الأجبان الناعمة مثل الفيتا والريكفورد وغيرهما من الأجبان الناعمة ملوثة ببكتيريا الليستيريا، لذا يجب على الحامل تجنب هذه المنتجات إلا إذا كانت مصنوعة من الحليب المبستر، ويمكن التأكد منها عن طريق القراءة لطريقة صنع تلك الأجبان على الغلاف قبل شرائها أو تناولها.





الخضراوات غير المغسولة

الخضراوات غير المغسولة جيدا لديها القدرة على نقل مرض المقوسات وهو مرض تسببه جوندياي التوكسوبلازما الطفيلي التي يمكن أن تؤدي إلى تلف في الدماغ أو العمى للجنين، فمن الضروري غسل الخضار جيداً قبل تناوله.





الحليب غير المبستر

تحتوي منتجات الحليب غير المبستر أو الخام على بكتيريا الليستيريا التي يمكن أن تسبب الإجهاض كما ذكرنا.





لذا تأكدي من أن الحليب الذي تتناولينه مبستر، فيفضل في فترة الحمل الابتعاد عن الحليب غير المبستر أو إذا كنتِ تتناولين هذا الحليب فيفضل غليه جيداً ثم وضعه في الثلاجة لقتل أي بكتيريا ومن ثم بإمكانك تناوله.





الآيس كريم

يجب عليكِ تجنب أكل الآيس كريم؛ لأنه قد يحتوي على البيض النيء الذي قد يكون ملوثا ببكتيريا السالمونيلا وقد تحدثنا في بداية المقالة عن مخاطر البيض النيء أو إدراجه في أي طعام لا يتعرض للحرارة ومن ثم تناوله نيئا.





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