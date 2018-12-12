أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الأربعاء الموافق 12-12-2018





شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول تعاقد فريق العربي القطري مع المدير الفني لمنتخب ايسلندا، ومفاجأة اذهلت الجميع بعد رفض المغرب الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019، وإقامة السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي في قطر.





*العربي القطري يعلن التعاقد مع مدرب أيسلندا





أعلن نادي العربي القطري تعيين الأيسلندي هيمير هالجريمسون مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال الفترة القادمة.





وقرر مجلس إدارة الفريق برئاسة الشيخ خليفة بن جبر آل ثاني تعيين سعود عبد العزيز الجاسم رئيسًا لجهاز كرة القدم، وعبدالعزيز عبدالله السليطي نائبًا له، وتعيين سعد سفر الكواري مديرًا للمركز الإعلامي.





ويعقد العربي مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم للإعلان عن تعاقده رسمياً مع المدرب الآيسلندي، لتولي القيادة الفنية بالعام المقبل.





*المغرب تعلن عدم الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2019





كشفت قناة "الرياضية المغربية" عن قرار وزير الرياضة، والذى جاء مفاجئا للجميع بعدم نية المغرب الترشح لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2019.





وأعلن رشيد طالبي وزير الرياضة، أن المغرب لن تتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تم سحبها من الكاميرون منذ أيام.





وتراجع المغرب عن الاستضافة رغم إعلان تقرير مغربي أنه تم اللجوء لإحدى الشركات الأجنبية لإعداد ملف شامل وقوي للتقدم به أمام الاتحاد الأفريقي.









* إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء في قطر





أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة بطولة السوبر الإفريقي بين نادي الترجى التونسي والرجاء المغربي في دولة قطر.





وأكد الكاف عبر حسابه الرسمي على تويتر "أن مباراة الترجي والرجاء ستكون في الدوحة دون تحديد موعدها".





ومن المسلم به أن مباراة السوبر الإفريقي تكون على ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكن الكاف أقامها خارج إفريقيا لأول مرة.





وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري بينما فاز حصد الرجاء المغربي لقب الكونفيدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.





*الهلال يواصل تربعه على عرش الدوري السعودي





حقق فريق الهلال الفوز على مضيفه أحد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





و في أحداث الشوط الثاني، ارتكب أحد اللاعبين مخالفة ضد كارلوس إدواردو، ليستعين حكم المباراة بتقنية الفيديو، ومن ثم احتسب ركلة جزاء لصالح الهلال، سددها بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 54.





وبهذا الفوز، يواصل فريق الهلال تربعه على عرش جدول بطولة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتجمد رصيد أحد عند الـ6 نقاط في المركز الخامس عشر.





*البريكان يعود لتدريبات النصر





شارك المهاجم فراس البريكان في تدريبات النصر الجماعية مساء اليوم بعد تعافيه من الإصابة، وبذلك سيكون جاهزاً للمشاركة مع "العالمي" في اللقاء القادم.





ويلتقي النصر مع الرائد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





و يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بينما يتواجد الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.



