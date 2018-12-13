أولياء أمور الدبلومة الأمريكية لـ وزير التعليم العالي: "ارحموا ولادنا"

وطالب أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية في بيان سابق بإلغاء القرار 238، وقالوا: نتقدم بهذة الشكوى إلى المسؤولين للنظر بعين العدل بين جميع أبناء مصر ونطالب بإلغاء القرار 238 لسنة 2015 رحمة بأولياء الذين تعاقدوا ضمناً على النظام التعليمي حيث إن عشرات الآلاف من الأسر ليس لها بديل آخر عن هذا النظام الذي يقدم تعليماً متميزاً وليس رفاهية منهم دخوله وخاصةً الأسر التي تقيم بالخارج، والذي كان مضمونه الآتي:

صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 بتاريخ 21/9/2015 والذي عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية بتاريخ 25/10/2015 وقام المجلس الأعلى بتأجيل تطبيق القرار الذي كان مقرر تطبيقه على دفعة 2016 الى المتقدمين للالتحاق بالجامعات لعام 2019/2020 وذلك بعد تواصل أولياء الأمور مع وزير التعليم العالي بالقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016 بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 23/6/2016 وكان المجموع الاعتباري الكلي لطلبة الدبلومة الأمريكية 130%.

وتابعوا: "بعد ذلك تم تغيير النظام بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلي من 100% وطبعا الوضع لا يمكن حسابه بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع طبيعة الدبلومة الأمريكية وذلك لأنه امتحان قدرات ذات مهارات خاصة وأن طبيعة امتحان السات تختلف كليا عن الثانوية العامة وامتحان شهادة الأي جي البريطانية (الثانوية الانجليزية) حيث إن السات امتحان قدرات ومن ثم لا يمكن تحويل الدرجة إلى نسبة مئوية ومقارنتها بالشهادات الأخرى حيث إن الطالب الحاصل على ٧٥٪‏ في امتحان السات (١٢٠٠/١٦٠٠) يعتبر طالب متميز ومتفوق، على عكس المألوف في الشهادات الأخرى".

وأضافوا: "بناء عليه يكون من غير الإنصاف مقارنة نتائج شهادات مختلفة بنفس ذات الطريقة في احتساب المجموع الكلي مما يؤثر سلبا على فرص التحاق طالب الدبلومة الأمريكية بالجامعات الأخرى مقارنة بالحاصلين على الشهادات الاخرى".