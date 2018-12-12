أسعار الذهب في السوق المحلية مع نهاية التعاملات اليوم 

شهدت أسعار الذهب، في السوق المحلية، استقرارًا ملحوظًا مع نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس، وذلك حسب بيانات صادرة عن شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.





وجاءت أسعار الذهب على الصعيد العالمي، مستقرة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات تشير برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرات أقل في العام القادم بينما، بالإضافة إلى ضغط من قبل الدولار بعد صعوده.



وجاءت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم كالآتي:



سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 711 جنيها

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 533 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4976 جنيها





أسعار الذهب عالميًا





وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1242.10 دولار للأوقية (الأونصة) في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1247.8 دولار للأوقية.



