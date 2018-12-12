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غدًا.. عرض "عشان إحنا واحد" بطلعت حرب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:32 م
غدًا.. عرض عشان إحنا واحد بطلعت حرب
مركز طلعت حرب الثقافي
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الفجر الفني
 
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يعرض مركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء ايام الخميس 13 والسبت 15 والأحد 16ديسمبر، العرض المسرحي " عشان إحنا واحد" من انتاج قطاع الصندوق وبالتعاون مع مؤسسة سلوي علوان الثقافية.

 

يأتي ذلك في إطار دور قطاع الصندوق تجاه ابنائنا من ذوي القدرات الخاصة ودوره في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع

 

مسرحية "عشان إحنا واحد" بطولة 20 ممثل وممثلة من ذوي القدرات الخاصة " ضعاف سمع ـ مكفوفين ـ معاقين ذهنياـ معاقين حركيا"، يقومون بالتمثيل والغناء والاستعراض، ويدور العرض حول "نورا" الفتاة التي تُري مجموعة من ذوي القدرات الخاصة العالم الجديد، وتراه نورا لأول مرة معهم، وتبدأ رحلتها لتكتشف أنها أمام أبطال حقيقيين ومتحدي إعاقة يتغلبون علي صعوبات الحياة وقادرون علي فعل كل شئ لأننا جميعا واحد.

 

العرض ألحان أمير موسي، إشعار حامد السحرتي، استعراضات يوسف إمام، ديكور أحمد جمال، سيناريست منار البيه، المخرجان المنفذان سوزان مدحت، كريم فراج، تأليف وإخراج خالد حسونة.

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