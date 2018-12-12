محمد عطية يروج لألبومه الجديد "بعد التلاتين"
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:31 م
الفجر الفني
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"بعد التلاتين" فيلم جديد للمطرب محمد عطية لألبومه الجديد، يحمل اسم والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر يوتيوب.
وغرَّد عطية، عبر "تويتر" عن الألبوم، كاتبا: "قريبا ألبومي الجديد.. بعد التلاتين".
وكان آخر أعمال المطرب محمد عطية، أغنية "حكاية جديدة" والتي تم طرحها منذ أيام قليلة وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب.
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