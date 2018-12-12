محمد عطية يروج لألبومه الجديد "بعد التلاتين"

"بعد التلاتين" فيلم جديد للمطرب محمد عطية لألبومه الجديد، يحمل اسم والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر يوتيوب.





وغرَّد عطية، عبر "تويتر" عن الألبوم، كاتبا: "قريبا ألبومي الجديد.. بعد التلاتين".



