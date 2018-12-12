نقيب الصحفيين ناعيًا إبراهيم سعدة: "من جيل الفرسان العظماء"

نعى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، قائلًا: "خالص العزاء لمصر كلها".





وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن إبراهيم سعدة من جيل الفرسان العظماء الذين أثروا الصحافة المصرية.





وتابع: "تعلمت منه الكثير كقارئ وكصحفي وكمتابع، كان فارسًا"، مطالبًا الصحفيين الجدد بالتعلم من هذا الجيل القديم.



