تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية للجيش التركي، اليوم الأربعاء، إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا.







وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، عن مصدر لم يتم الكشف عن هويته بسبب قيود على التحدث لوسائل الإعلام، أنّ قافلة التعزيزات تضم شاحنات محملة بالدبابات والمدافع، إلى جانب مركبات عسكرية، وصلت قضاء "ألبيلي"، وسط تدابير أمنية.







وتهدف تلك التعزيزات المستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة إلى تعزيز قدرات الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا.







تأتي التعزيزات عقب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن "بلاده ستبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات في سوريا في غضون أيام قليلة".