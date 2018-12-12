البورصة الكويتية تتراجع في نهاية تعاملات جلسة اليوم

تراجعت المؤشرات الكويتية جماعيًا في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث انخفض المؤشر العام 0.38%، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.35% و0.46% على الترتيب.





وسجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً اليوم بصدارة البنوك بواقع 0.64%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بنسبة 0.33%.





وجاء سهم "ياكو الطبية" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة متراجعاً بنحو 9.3%، فيما تصدر سهم "مينا العقارية" القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 10%.





وتقلصت سيولة البورصة اليوم 19.7% إلى 15.94 مليون دينار مقابل 19.86 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول 5.1% إلى 88.71 مليون سهم مقابل 84.41 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.08 مليون دينار مستقراً عند سعر 617 فلساً، فيما تصدر سهم "بتروجلف" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 13.31 مليون سهم مستقراً عند سعر 29.1 فلساً.