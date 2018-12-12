شكري أبو عميرة: الفضائية المصرية حققت نجاح غير مسبوق منذ الوهلة الأولى لانطلاقها
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:23 م
رقية جمال
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قال شكري أبو عميرة، رئيس التلفزيون الأسبق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن انطلاق القناة الفضائية المصرية كان قرار حكيم في وقت عصيب جدًا كانت الأمة العربية بأكملها بحاجة لفضائية تعبر عنها، وكانت الفضائية المصرية التى انطلقت في 12 ديسمبر عام 1990 من مبني ماسبيرو، أثناء حرب الخليج، وكانت إشارة البدء من الرئيس الأسبق مبارك.
وأضاف "أبو عميرة"، خلال حواره ببرنامج "مباشر مصر" على الفضائية المصرية، أن الفضائية المصرية منذ انطلاقها لأول وهلة حققت نجاح غير مسبوق تحدث عنه جميع الزعماء العرب، وكان لنا مراسلين في جميع الوطن العربي، موضحًا أن الفضائية المصرية كانت تتميز بالدراما العربية المصرية.
وتابع، أن الفضائية المصرية سوف تشهد تطور كبير بأبناءها الذين يمثلوا الوجدان الثقافي للأمة العربية، وسوف يتحول إرسالها لـ HD، ثم يأتي تطوير المحتوى الإعلامي لها، مؤكدًا أن الفضائية المصرية استطاعت أن تجذب الأمة العربية إلى تجمع الأسرة العربية حول مفهوم واحد وهو الإنتماء وحب الوطن، معقبًا: "بقول للفضائية المصرية في عيدها الـ 28 أنتي قادرة على الإستمرار للأبد".
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