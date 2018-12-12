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الزمالك يكثف مفاوضاته مع نجم أهلي جدة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:17 م
الزمالك يكثف مفاوضاته مع نجم أهلي جدة
الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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كثف مجلس إدارة نادي الزمالك مفاوضاته مع لاعبه السابق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي أهلي جدة السعودي، لضمه في شهر يناير المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق قد تحدث مع عبد الشافي في الساعات الماضية لضمه.

وكشفت التقارير أن عبد الشافي لديه نيه للعودة لصفوف القلعة البيضاء ولكن بعد إنهاء الأمر مع الأهلي السعودي.

ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع عبد الشافي كونه لاعب خبرة ويستطيع سد ثغرة مركز الظهير الأيسر، في ظل تراجع أحمد فتوح وبهاء مجدي.

المزيد عن: محمد عبد الشافي الزمالك الأهلي أهلي جدة
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