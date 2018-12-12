واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي أيفون.. تعرف عليها!

طرح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمى نظام تشغيل iOS لتسهيل إجراء مكالمات الفيديو مع أعضاء المجموعات.





وقال موقع جادجيت ناو، أنه تم طرح الميزة، التى كانت جزءًا من الإصدار التجريبى من تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS، لجميع المستخدمين فى آخر تحديث لـ واتساب (الإصدار 2.18.110)، وأصبح مستخدمو التطبيق لديهم القدرة على رؤية زر اتصال جماعى جديد أعلى نافذة الدردشة الخاصة بالمجموعة بعد التحديث.



