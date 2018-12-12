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واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي أيفون.. تعرف عليها!

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:16 م
واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي أيفون.. تعرف عليها!
واتساب
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طرح تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمى نظام تشغيل iOS لتسهيل إجراء مكالمات الفيديو مع أعضاء المجموعات.

وقال موقع جادجيت ناو، أنه تم طرح الميزة، التى كانت جزءًا من الإصدار التجريبى من تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS، لجميع المستخدمين فى آخر تحديث لـ واتساب (الإصدار 2.18.110)، وأصبح مستخدمو التطبيق لديهم القدرة على رؤية زر اتصال جماعى جديد أعلى نافذة الدردشة الخاصة بالمجموعة بعد التحديث.

وسيؤدى الضغط على هذا الزر إلى التمرير لأعلى لأسماء أعضاء المجموعة، والتى سيتعين على المستخدمين من خلالها اختيار الأعضاء الذين يريدون الاتصال بهم فى وقت واحد، وبمجرد اختيار الأعضاء، سيتعين على المستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون إجراء مكالمة صوتية أم مكالمة فيديو.
المزيد عن: واتساب مكالمات الفيديو تكنولوجيا ايفون التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية iOS
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