تسليم بطاقات مباراة الأهلي و"جيما" للصحفيين.. غدًا الخميس
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:18 م
أحمد جمال
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تبدأ إدارة الإعلام بالنادي الأهلي في التاسعة
من صباح غدٍ، الخميس، وحتى الثانية ظهرًا، تسليم البطاقات الخاصة بالزملاء الصحفيين
والمصورين، المكلفين بتغطية مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي، المقرر إقامتها في السادسة
من مساء بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال
إفريقيا.
وتهيب إدارة الإعلام بالنادي الأهلي بالزملاء
الصحفيين والمصورين الالتزام بالموعد المحدد لتسلم البطاقات، حتى تتمكن من اتخاذ كل
الإجراءات التي تسهّل مهمة رجال الإعلام في تغطية المباراة.
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