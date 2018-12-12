ولي العهد يعزي ملك البحرين وولي عهده في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ.





وسأل سمو ولي العهد الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان، فيما عبَّر ملك البحرين، عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الصادقة وتعزيتهم في الفقيدة.

كما أجرى سمو ولي العهد اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عبَّر فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة داعيًا الله أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته.