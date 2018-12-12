فيينا تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي نمساوي موقوف في تركيا

طالب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، الأربعاء، بالإفراج عن الصحفي النمساوي، ماكس تسيرنجاست، القريب من اليسار المتطرف، والذي أوقف في سبتمبر في تركيا بعدما كتب مقالات اعتبرت مسيئة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.







وقال كورتز في تصريح في فيينا: "نتمنى إجراء ينسجم مع دولة القانون، وهذا يعني كما اعتقد إفراجاً فورياً".







وأضاف المستشار النمساوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية الشهر: "ثمة في تركيا عدد كبير من الأشخاص المسجونين من طريق الخطأ" وهذا "غير مقبول".







وكان ماكس تسيرنجاست، 29 عاماً أوقف في 11 سبتمبر في أنقرة، وهو يعمل في تركيا منذ ثلاثة 3 أعوام ويتعاون مع عدد كبير من المطبوعات الدولية، منها "ريفولت ماغازين" التي يصدرها اليسار المتطرف باللغة الألمانية.







وقال محاميه مراد يلمظ، الثلاثاء، لإذاعة "او.إر.اف" الرسمية النمساوية إنه "لم يتبلغ بعد بالتهم الموجهة اليه".