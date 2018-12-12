عاجل- السعودية| أمير المدينة يؤكد أهمية تطوير الأوقاف والعمل الوقفي

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أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تطوير الأوقاف والعمل الوقفي.

ولفت الأمير فيصل بن سلمان، إلى أن الوقف لا يعني الجمود والانغلاق، وعدم التطوير والبقاء على ما أسس عليه من فترة طويلة، وإنما يجب مجاراة العصر والمشاركة في حركة التنمية والبناء للوطن والمواطن .

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مدارس العلوم الشرعية الجديد، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتدشين 24 مشروعًا تعليميًّا، بقيمة ما يقارب 300 مليون ريال، ومشروع المدارس الذكية و16 صالة رياضية وعدد من المبادرات التعليمة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم .

وأوضح أمير المدينة المنورة، أن مدارس العلوم الشرعية تُعد علامة مميزة في تاريخ التعليم بالمملكة؛ لعراقة تاريخ تأسيسها كوقف في عام 1325ه‍، مبينًا أن وقف مدارس العلوم الشرعية مثال على الوقف المتجدد والمتطور الذي يواكب الزمن رغم مرور100 عام .

وأشار إلى أن تدشين المشاريع التعليمية سيحدث نقلة نوعية بالتعليم في منطقة المدينة المنورة، مؤكدًا أنها تُعد باكورة المشاريع الجديدة، وقريبًا سيأتي الذكر على المشاريع القادمة.

وأشاد بتوجه وقف العلوم الشرعية المستقبلي في استخدام أحدث العلوم، متمنيًا أن تحذو الأوقاف الأخرى حذو وقف مدارس العلوم الشرعية .

وأجرى أمير المدينة المنورة، جولة على المعرض الذي يحكي الجذور التاريخية لوقف مدارس العلوم الشرعية والذي يقارب المئة عام، واطلع على صور المباني المختلفة للمدرسة وتطورها، وصور ملوك وأمراء المملكة مع ملاك المدارس على مدى تاريخها.

كما اطلع على ركن الوثائق والبرقيات والمخاطبات القديمة، وعلى أول اتفاقية تتم بين وزارة التعليم ووقف تعليمي ممثلًا في وقف مدارس العلوم الشرعية، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن برنامج المدارس الذكية والمشاريع والمبادرات التعليمية، ومشروع أندية مدارس الأحياء .

المصدر: صحيفة عاجل