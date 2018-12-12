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راحة سلبية للاعبى الاتحاد السكندري عقب التعاد مع سموحة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:12 م
راحة سلبية للاعبى الاتحاد السكندري عقب التعاد مع سموحة
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محمد الصو
 
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منح حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع سموحة، بالدوري العام.

وكان زعيم الثغر خطف تعادلًا مثيرًا من أنياب سموحة، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري، إلى 20 نقطة محتلًا بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستأنف الفريق السكندري، تدريباته ابتداءًا من يوم السبت المقبل على ملعب النادي استعدادًا لمنافسات الدوري العام، وكأس زايد أبطال العرب.

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