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غدا.. برنامج "كلام البنات" وتفاصيل حملة "أيدي في إيدك نحميهم"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:11 م
غدا.. برنامج كلام البنات وتفاصيل حملة أيدي في إيدك نحميهم
نرمين شريف
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الفجر الفني
 
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تحل الباحثة إكرام خليل، المستشارة النفسية بشؤون المرأة والطفل، غدا، ضيفة على برنامج "كلام البنات" فى الساعة الثالثة عصرا، والذي تقدمه الإعلامية نرمين شريف، وسارة حنفي على شاشة قناة TeN الفضائية.

 

وتتناول إكرام خليل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحلى البلاد للتنمية، خلال اللقاء حوار عن حملة " أيدى في إيدك نحميهم" التي دشنت فعالياتها في مدارس محافظة القليوبية، لتوعية الأمهات لمحاربة الإنحراف السلوكي للأطفال ، والحديث عن مدى الإستجابة من الأمهات للحضور والمشاركة وكواليس اللقاءات معهم خلال تنفيذ أولى مراحل الحملة الوطنية لبناء الإنسان "صناعة الجيل".

المزيد عن: نرمين شريف لحد أيدي في أيدك نحميهم
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