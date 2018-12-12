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رونالدو على رأس هجوم يوفنتوس لموقعة يانج بويز

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:10 م
رونالدو على رأس هجوم يوفنتوس لموقعة يانج بويز
رونالدو
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أحمد عصام
 
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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي يانج بويز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

‏حراسة المرمي : تشيزيني

خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - روجاني - دي تشيليو.

خط الوسط : بيرناردسكي - بينتانكور - كوستا - بينايتش.

خط الهجوم : مانذوكيتش - رونالدو.

ويبدو فريق السيدة العجوز بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحاً للاحتفاظ بالصدارة أمام مانشستر يونايتد، إذ يتصدر الفريق الإيطالي بفارق نقطتين عن الفريق الإنكليزي الذي يخوض اختبارا أصعب كونه يحل ضيفا على فالنسيا الإسباني الذي أجبر "الشياطين الحمر" على الاكتفاء بالتعادل السلبي ذهاباً.




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