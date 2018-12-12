صدى- السعودية| وزير الداخلية يرعى حفل تدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني

تقدم صحيفة صدى كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، اليوم، حفل تدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني، وافتتاح معهد التدريب النسائي الأمني، وذلك بمقر كلية الملك فهد الأمنية في الرياض.





ووضع وزير الداخلية، حجر الأساس لمركز الأمير نايف للإبداع الأمني، وشهد توقيع مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكلية الملك فهد الأمنية؛ لتعزيز الجهود لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي بين المدينة والكلية .

ثم شاهد فيلمًا قصيرًا عن المركز الذي يختص بتأهيل منسوبي الجهات الأمنية على ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير التقنيات ذات الصلة بالعمل الأمني .

وافتتح وزير الداخلية، معهد التدريب النسائي الأمني بالكلية، الذي يختص بتهيئة وتأهيل المرأة على متطلبات تنفيذ المهام الأمنية الميدانية؛ حيث اطَّلع على مرافق المعهد الذي تم تجهيزه بصالات وميادين حديثة للتدريب العسكري على فنون الدفاع عن النفس والرماية، ومهام التفتيش وغيرها من متطلبات العمل الأمني، ووقف خلال جولته الميدانية في الكلية، على عدد من القاعات الدراسية وميادين التدريب .

وقال مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، في كلمته، إن التطور الذي تشهده الكلية الذي جعلها تتميز في برامجها التدريبية الأمنية بمختلف التخصصات الأمنية، بفضل ما توفره لها القيادة من إمكانات كبيرة تتمثل في البنية التحتية النموذجية، والميادين المتخصصة، والمعامل المتطورة، ووسائل التقنية الحديثة؛ لتواكب التطور الذي تعيشه البلاد على الأصعدة كافة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.

حضر الحفل الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

المصدر: صحيفة صدى