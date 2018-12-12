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لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام فالنسيا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:07 م
لوكاكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام فالنسيا
لوكاكو
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أحمد عصام
 
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 أعلن جوزيه موريننو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي فالنسيا الإسباني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

‏حراسة المرمي : روميرو

خط الدفاع : فالنسيا - بايلي - جونز - روخو

خط الوسط : فريد - فيلايني - بوجبا - هيريرا - بيريرا - ماتا.

خط الهجوم : لوكاكو.

يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي متصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما يحل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد لوكاكو فالنسيا
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