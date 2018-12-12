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مفاجأة.. نجم الأهلي على رأس 5 لاعبين أبهروا "جروس" في الدوري المصري

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:05 م
مفاجأة.. نجم الأهلي على رأس 5 لاعبين أبهروا جروس في الدوري المصري
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن تفاصيل تقرير المدرب بعد متابعته لبعض مباريات الدوري ومراقبة النجوم المتواجدين فيه، وأشار إلى أن المدرب معجب بأداء أحمد داوودا لاعب الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري بعد مشاهدة بعض اللقاءات له.

 

كما أثنى على مستوى وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي بعد تألقه مع الأحمر في الفترة الأخيرة بجانب باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي واعتبرهم من نجوم الدوري المصري، وكان من ضمن اللاعبين الذين لفتوا نظره محمد فييرا لاعب فريق بتروجت بجانب عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي وأبدى دهشته من ارتفاع الأسعار في بطولة الدوري فيما يتعلق بالصفقات وعدم وجود سقف خاصة وأن المسابقة ينقصها بعض الأمور حتى تصل عقود اللاعبين للملايين.

المزيد عن: كورة في الدوري المصري رياضة جروس الزمالك إنتاج حربي أخبار الرياضة
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