المملكة تدين حادث إطلاق نار قرب سوق ستراسبورج بفرنسا
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:05 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.
وجدد
المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة، ضد كل أشكال العنف والتطرف
والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية
الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
المزيد عن: محمد بن سلمان فرنسا عاجل سلمان حادث ستراسبورج المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
Advertisements