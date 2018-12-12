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المملكة تدين حادث إطلاق نار قرب سوق ستراسبورج بفرنسا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:05 م
المملكة تدين حادث إطلاق نار قرب سوق ستراسبورج بفرنسا
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الفجر السعودي
 
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عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

 

وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة، ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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