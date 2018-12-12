إيهاب جلال يحدد شروطه لقيادة المصري

اشترط إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، تواجد مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، ضمن جهازه الفني بدلًا من حسن نصر المدرب الحالي، من أجل الموافقة على تولي المسئولية الفنية مستقبلًا





وكان المصري البورسعيدي دخل في مفاوضات رسمية، لتولي جلال المسئولية خلفًا للمدير الفني الحالي مصطفى يونس، والذي اقترب من الرحيل بسبب النتائج السلبيه الاخيرة.





وعمل كمال مع جلال، خلال توليه تدريب فريق إنبي والزمالك، قبل أن يرحل لتدريب حراس مرمى الأهلي، ضمن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.



