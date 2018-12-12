جولة مع الفنانين.. أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الأربعاء.

أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف

أوضحت الفنانة أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف التي قامت بارتدائه فى مهرجان القاهرة السينمائى، بعد أن داعبت جمهورها فى آخر حفلاتها انها ترتدى فستان متعدد البطانات حتى لا يكون شفافًا.

ونشرت أصالة عبر صفحتها فى توتير قائلة "أعتبر حفلى ليس مجرد غناء وموسيقى فقط، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد الناس وإسعادي معهم، أحب أن أمزح وأحب أن أضحك وأحب الناس أن تخرج من حفلى مبسوطة متسلية مسلطنة.

وتابعت أصالة: "وما حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة وليس قصدي شي تانى غير المزاح".

وردت الفنانة رانيا يوسف على هذا المنشور من خلال صفحتها قائلة: "أصالة نصرى صديقة عزيزة وبحب صوتها وبحبها كإنسانة".

ليلى علوي على غلاف مجلة فوج

نشرت الفنانة ليلى على عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة لها على غلاف مجلة فوج العالمية فى طبعتها العربية .

وجاءت إطلالة ليلى موفقة من خلال إرتدائها بملابس بفستان من اللون الأخضر ذات طابع فرعونى .

ميريام فارس لجمهورها: استمتعوا بحياتكم

نشرت المطربة ميريام فارس صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كشفت من خلالها عن تفاصيل الفترة الماضية فى حياتها والتى وصفتها بالمهمة فى حياتها.

وقالت ميريام : "المرحلة الماضية كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي ، كنت خائفه ، بكيت ، كنت أشعر بالانهيار.. حبكمكان وحده حافزا لى من اجل الخروج من هذه الحالة ووقفت مجددا.

وأضافت ميريام موجه رسالتها الى جمهورها : أقول لكم : "استمتعوا بحياتكم .. كل لحظة هي نعمة" ، ولا بد أن تؤمن دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب إرادة الله من أجل مصلحتك الخاصة، وسوف يرشدك إلى اجتيازها.. وقد عدت إلى هنا وأنا سعيد للغاية بمشاركتي فى أحدث أغنية Hit & Music Video #Goumi التي تلقها الجمهور بكل حب وعاطفة.