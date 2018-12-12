تيباس غير راضٍ عن سياسات ريال مدريد .. وهذه هي رغبته
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:56 م
عمر عبدالعزيز
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انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية "لا ليجا" بعض أساليب الإدارة في منظومة كرة القدم الإسبانية.
وصرح تيباس، اليوم الأربعاء، بقوله: "ريال مدريد لديه نموذج للدوري التي لا يتطابق معه 90% من أندية الليجا، ولكن يجب على الرابطة أن تدير المنافسة، وليس الأندية الكبرى، وهذا هو الفرق".
وأضاف: "وضمن هذه الإستراتيجية، قرر ريال مدريد رفض اللعب في الولايات المتحدة، ولكن أعرف أن كان لهم رأي آخر في بعض الأوقات".
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