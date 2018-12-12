تيباس غير راضٍ عن سياسات ريال مدريد .. وهذه هي رغبته

انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية "لا ليجا" بعض أساليب الإدارة في منظومة كرة القدم الإسبانية.





وصرح تيباس، اليوم الأربعاء، بقوله: "ريال مدريد لديه نموذج للدوري التي لا يتطابق معه 90% من أندية الليجا، ولكن يجب على الرابطة أن تدير المنافسة، وليس الأندية الكبرى، وهذا هو الفرق".



