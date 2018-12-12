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تيباس غير راضٍ عن سياسات ريال مدريد .. وهذه هي رغبته

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:56 م
تيباس غير راضٍ عن سياسات ريال مدريد .. وهذه هي رغبته
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عمر عبدالعزيز
 
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انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية "لا ليجا" بعض أساليب الإدارة في منظومة كرة القدم الإسبانية. 

وصرح تيباس، اليوم الأربعاء، بقوله: "ريال مدريد لديه نموذج للدوري التي لا يتطابق معه 90% من أندية الليجا، ولكن يجب على الرابطة أن تدير المنافسة، وليس الأندية الكبرى، وهذا هو الفرق".

وأضاف: "وضمن هذه الإستراتيجية، قرر ريال مدريد رفض اللعب في الولايات المتحدة، ولكن أعرف أن كان لهم رأي آخر في بعض الأوقات".
المزيد عن: ريال مدريد خافيير تيباس برشلونة الليجا وجولة الولايات المتحدة الليجا
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