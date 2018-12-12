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تفاصيل جديدة لألبوم تامر عاشور الجديد

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:47 م
تفاصيل جديدة لألبوم تامر عاشور الجديد
تامر عاشور
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الفجر الفني
 
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شارك المطرب تامر عاشور، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن تأجيل ألبومه الجديد لظروف طارئة. 

وقال تامر عاشور: "والله يا جماعة لظروف خارجة عن إرادتي الألبوم هيتأخر شويه ومش هيكون حتى في رأس السنة وأنا آسف إني بعلن من شهر 7". 

الجدير بالذكر أن  تامر عاشور يقوم في الفترة المقبلة بتقديم عدد من الحفلات الغنائية بمناسبة رأس السنة، كما طرح أغنية "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أماديو،  ضمن أغانى ألبومه الجديد "أيام" الذى من المفترض أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

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