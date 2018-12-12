بالصور..مقاولون طنطا 2003 يصعد للتصفيات النهائية لدوري القطاعات بفوز مثير علي محلة مرحوم

استطاع عثماسون طنطا 2003 بقيادة حامد السيد أن يحقق فوزا ثمينا علي محلة مرحوم الذي يقوده محمود عبدالعزيز فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بدوري منطقة الغربية علي ملعب مركز شباب محلة مرحوم.





أفتتح أهداف المباراة اسلام فوزي لاعب عثماسون في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني أربعة أهداف متتالية حيث أضاف سامح أبو زيد الهدف الثاني لعثماسون في الدقيقة 34، ولكن سرعان ما أحرز أقطاي بسيوني الهدف الاول لمحلة مرحوم في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 37 نجح اسلام فوزي في احراز هدف الثاني والثالث لعثماسون، ومن ضغط من فريق صاحب الأرض سجل اسلام فتحي الهدف الثاني للمحلة في الدقيقة 38، للتتوالي الهجمات من الفريقين ولكن بدون تغير في النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز عثماسون طنطا بثلاثية مقابل هدفين.



