بعد تراجع المغرب.. تعرف على الدول الأقرب لاستضافة أمم إفريقيا 2019





أعلن وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي تراجع بلاده عن تقديم ملف إستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون من جانب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".





وكان "الكاف" أعلن سحب تنظيم البطولة القارية من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من إنطلاق البطولة.





تراجع المغرب عن تقديم ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 يفتح الباب أمام عدة دول إفريقية لإستضافة البطولة القارية التي ستقام للمرة الأولي في الصيف وبمشاركة 24 منتخبًا، خاصة وأن المغرب كانت من أقوي المرشحين لتنظيم البطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أقرب الدول المُرشحة لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد تراجع المغرب.





1-مصر:

تعتبر مصر من أبرز المرشحين لإستضافة بطولة أمم إفريقيا نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانيات جيدة وملاعب ومنشاءات رياضية على أعلي مستوي تساعدها لتنظيم البطولة القارية، كما سبق لمصر إستضافة البطولة 4 مرات طوال تاريخها، أعوام 1959، 1974، 1986، 2006، ووضعها أحمد أحمد رئيس الكاف في وقت سابق ضمن الدول المرشحة لإستضافة "كان 2019" حال سحب التنظيم من الكاميرون.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات صحفية اليوم على جاهزية مصر لإستضافة البطولة القارية، مشيرًا إلي أنه سيبدأ التنسيق مع إتحاد الكرة بشأن تقديم ملف لإستضافة أمم إفريقيا 2019.





2-جنوب إفريقيا:

من الدول المرشحة أيضًا لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 وإنقاذ الموقف جنوب إفريقيا احدي الدول صاحبة الإمكانيات الهائلة في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، وتمتلك بنية تحتية مميزة، وملاعب علي أعلي مستوي بالإضافة لملاعب التدريب وفنادق الإقامة، وسبق لها واستضافت بطولة الأمم الإفريقية مرتين طوال تاريخها عامي 1996، 2013.





وكان مسؤولي إتحاد جنوب إفريقيا قد أعلنوا في وقت سابق التقدم رسميًا بطلب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.





3- الكونغو:

من الدول المُرشحة أيضًا لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 دولة جمهورية الكونغو بعدما كانت من أوائل الدول التي أعلنت تقدمها بملف تنظيم البطولة القارية بعد سحب الاتحاد الإفريقي تنظيم البطولة من الكاميرون، ولكن تبقي فرص الكونغو في إستضافة البطولة ليست بالكبيرة في حال ترشح مصر أو جنوب إفريقيا لإستضافة البطولة.





** الجدير بالذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن فى وقت وفتح الباب أمام كل دول أفريقيا للتقدم بطلب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك حتى يوم الجمعة 14 ديسمبر الجارى، على أن يتم الإعلان عن اسم الدولة المستضيفة للبطولة في التاسع من يناير المقبل.