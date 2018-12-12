كورة لايف| مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن | Yalla Shoot بث مباشر مباراة روما وفيكتور بث مباشر اليوم









مشاهده مباراة روما وفيكتوريا بلزن نقل مباشر , دوري ابطال اوروبا مباريات اليوم 12-12-2018 في بث حي مشاهده لايف فيكتوريا بلزن لقاء اليوم المنتظر حيث من مقرر ان يحل نادي روما ضيفا علي فيكتوريا بلزن اليوم علي استاد سترونكوفي في مباريات الاياب المقامة اليوم مباشر حيث انتهي ذهاب لها بخمسه اهداف مقابل لاشئ لصالح روما.





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كورة لايف| مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن | Yalla Shoot بث مباشر مباراة روما وفيكتور بث مباشر اليوم











