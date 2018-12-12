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ترامب: هجوم ستراسبورج يؤكد أهمية الجدار مع المكسيك

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:52 م
ترامب: هجوم ستراسبورج يؤكد أهمية الجدار مع المكسيك
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد بستراسبورج، تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

 

وأضاف ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي”.

 

وتابع: “يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات، لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود”، في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي، ونانسي بيلوسي التي ستتولى في يناير رئاسة مجلس النواب.

 

واستقبل ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض مسؤولين، وجرى بحث معمق لإقامة جدار على حدود المكسيك والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديموقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

 

وكشفت تقارير صحفية عن هوية المشتبه به في هجوم ستراسبورغ، وهو شريف شيكات، البالغ من العمر 29 عاما، وقد ولد في فبراير من عام 1989، ويسكن في حي نودورف.

 

وأطلق المسلح النار بشكل عشوائي في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين على الأقل.

المزيد عن: هجوم ستراسبورج فرنسا دونالد ترامب جدار المكسيك امريكا
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