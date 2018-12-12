ريال مدريد قد يحصل على جائزة "مسممة"

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي ريال مدريد الاسباني يقترب من الحصول على جائزة مسممة.





ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن ريال مدريد يمكنه أن يحصل على جائزة مسمومة: أنهاء دور المجموعات كالفريق الذي أستقبل اقل عدد من الأهداف في دور المجموعات في هذه النسخة من دوري الأبطال.





بأستقباله هدفين فقط، ريال مدريد أستقبل نفس عدد أهداف بوروسيا دورتموند، الذي أنهى مباريات، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، أياكس و يوفينتوس.





وبالرَغم من ذلك، عندما ننظر إلى التاريخ، لم يفوز باللقب أي من الفرق التي أنهت دور المجموعات كأفضل دفاع في 16 نسخة من البطولة.





أحد هذه الفرق كان أتليتيكو مدريد في 2014 و2017، مانشستر يونايتد في 2009 وتشيلسي في 2008، أيضاً ريال مدريد في موسم 2011/12، ولكن تم إقصاءه من بايرن ميونيخ في نصف النهائي.





الحقيقة هي أن التألق في دور المجموعات لا يعني بالضرورة التألق في البطولة، حيث أن 5 فقط من آخر 15 حامل للقب كانوا الأفضل في دور المجموعات من حيث عدد النقاط، الهجوم أو الدفاع.