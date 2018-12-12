بيان من إيبارشية المنيا بشأن مقتل اثنين أمام كنيسة نهضة القداسة

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أصدرت منذ قليل، إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، بيانا، بشأن مقتل اثنين بمحيط كنيسة نهضة القداسة، وجاء نص البيان كالتالي:





"بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م. فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا".