رفض استئناف نائب رئيس "مصر القوية" على تجديد حبسه بقضية المحور الإعلامي للإخوان





رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، استئناف محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على قرار تجديد حبسه 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين سابقا 15 يوما على خلفية التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي"لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2"، ووجهت إليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.