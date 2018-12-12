‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عضو جمعية رجال الأعمال: صندوق ضمان مخاطر الاستثمار أهم مكاسب "افريقيا 2018"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:44 م
عضو جمعية رجال الأعمال: صندوق ضمان مخاطر الاستثمار أهم مكاسب افريقيا 2018
عاطف عثمان- عضو جمعية رجال الأعمال
طباعة
Advertisements
محمد المسلمي
 
Advertisements
أوضح عاطف عثمان، عضو جمعية رجال الأعمال، على أهمية إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، مؤكدًا أنه يعد أهم مكاسب المنتدى. 

وأضاف في تصريح لـ"الفجر"، أن صندوق ضمان مخاطر الاستثمار،  يسهم في إعادة الثقة للمستثمرين للدخول في أسواق إفريقيا للاستثمار بها، كما أنه يحمي استثمارات دول القارة الإفريقية من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، بما يعني أنه يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.

وأشار إلى أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار في أفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، وسيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا وسيساهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الصندوق له رأس مال موزع على الدول الأعضاء، كل يساهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مضيفًا أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي.

وأكد عضو جمعية رجال الاعمال على أهمية أن يعمل الصندوق على غرار آليات عمل المؤسسات الدولية والاستفادة من تجاربهم لتغطية المخاطر السياسية و الاقتصادية للدول الأفريقية  مما يسهم في التغلب علي أهم عوائق الاستثمار بدول القارة و يؤدي إلى تشجيع الاستثمار فيها ويجعلها في مقدمة اهتمامات القطاع الخاص المصري ويعطي الريادة لمصر بالقارة السمراء بتدعيم الاستثمار فيها، مما يجعل تشكيله يتطلب تضافر جهود الحكومات والأجهزة المعنية لدول القارة، موضحًا أن مشاركة  البنك الدولي والآسيوي والأفريقي والأوروبي في تأسيسه يجعله منافسا للمؤسسات التمويلية الدولية.
المزيد عن: منتدى افريقيا 2018 معالجة المخاطر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار صندوق ضمان المخاطر رئاسة الاتحاد الإفريقي الاستثمار افريقيا 2018 أخبار الاقتصاد المصري أخبار الاقتصاد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
إنبي
0
x
19:30
0
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
0
x
19:55
0
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
19:55
0
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
1
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
4
x
ركلات جزاء
3
ويلنغتون - نيو زيلندا