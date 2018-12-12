نص البيان الختامي لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر

تنشر بوابة الفجر، البيان الختامي لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الصادر اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨‎‏.





وشارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك؛ لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانا مائيا هاما في مجال التجارة والمواصلات الدولية، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٧، وسوف تستضيف الاجتماع القادم لهذه الدول قريبا في القاهرة لاستكمال المناقشات.





وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتكامُل الاقتصادي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها بوجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوب المنطقة.





وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، حسبما أفادت فضائية "العربية".





وقالت السعودية إن كيان البحر الأحمر يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.





وأوضحت السعودية أن كيان البحر الأحمر سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، وهو عبارة عن مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة.





وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزراء خارجية الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، اليوم الأربعاء.





وأضاف بيان الوزارة أن اللقاء تناول التعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر وإقامة كيان لتعزيز الأمن في هذه المنطقة.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.



