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صدى- السعودية| وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:43 م
صدى- السعودية| وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أطلقت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيس للشركة وبفروعها في مدينة الرياض.

 

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشرف تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية)، ومحلل أول الأعمال (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية).

 

بالإضافة إلى : مشرف تحليل الأعمال- المركز الرئيس: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

 

المصدر: صحيفة صدى

 

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