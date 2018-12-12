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الجبلاية تستعد للتقدم بطلب لتنظيم أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:40 م
الجبلاية تستعد للتقدم بطلب لتنظيم أمم إفريقيا 2019
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محمد الصو
 
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بدأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، التفكير جاديًا في استضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.


ويأتي ترشح الجبلاية، بعد أن تأكد غياب المغرب عن تنظيم النهائيات عقب إعلان انسحابها من الترشح، حرصًا على علاقات المملكة بالدول الإفريقية.


وكان مسؤولو الجبلاية رفضوا في وقت سابق، الترشح وتقديم الدعم للمغرب في استضافة الكان الإفريقية بدلًا من الكاميرون.


وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" سحب تنظيم الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم توافر البنية التحتيه وتأخر إقامة الفنادق لاستضافة المنتخبات خلال البطولة.

المزيد عن: كورة رياضة امم افريقيا اخبار الرياضة اتحاد الكرة
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