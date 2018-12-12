تعرّف على تفاصيل جلسة محافظ الدقهلية مع مجلس إدارة المنصورة





عقد محافظ الدقهلية الدكتور جمال شاروبيم جلسة مع مجلس إدارة نادي المنصورة، برئاسه حاتم المير بمقر النادي الدقهلاوي تضمنت الموافقة على بناء قاعة أفراح بمقر النادي واستغلال قطعه الأرض التي يحصل عليها نادي المنصورة بمدينه جمصة لاحد المستثمرين ومد النادي بقرض من البنك وسداده على ثلاث سنوات.





واقترح "شاروبيم"علي مجلس إداره نادي المنصورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين حتي يتم رعاية الفريق الأول وتوفير بالامكانيات للمنافسة على العودة لدوري الأضواء.



