"التموين" تفجر مفاجأة بخصوص أسعار الدواجن المجمدة

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار الدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتسجل 37 جنيها بدلاً من 38 جنيها للكيلو.





وتعد هذه المرة الثانية من حيث تخفيض التموين لأسعار الدواجن المجمدة في أقل من شهرين، حيث سبق وتم تخفيض سعر الدواجن المجمدة فى شهر أكتوبر الماضى من 40 إلى 38 جنيها.





وتأتي تعليمات الدكتور على المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بشكل مستمر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.





وجدير بالذكر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قررت حظر بيع الدواجن الحية داخل العديد من المحافظات وعلى رأسهم محافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتفعيل قانون المادة 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وأشارت إلى أن تفعيل القانون يأتي "حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي".



