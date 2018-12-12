وليد توفيق يستعيد ذكرياته مع ليلى علوي وأثار الحكيم في "بغار عليكي" (فيديو)

طرحت مساء أمس شركة لايف ستايلز ستوديوز عبر قناتها الرسمية علي موقع يوتيوب كليب الفنان وليد توفيق "بغار عليكى" وهي الأغنية التي يتجدد فيها اللقاء بين الشركة والفنان الكبير بعد عدد من النجاحات السابقة مثل “شو حلوة بيروت، الدنيا مشيا، حبينا، روح” وغيرها بالإضافة الى عدد من الألبومات.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي والحان وليد توفيق، وتم تصويرها في كييف مع المخرج زياد خوري، وتدور فكرة الكليب عن قصة حب فنان بأحد الفتيات التي تفاجئه بعرض افضل مشاهده في أفلامه التي شارك بها كممثل منها فيلم " من يطفئ النار" مع فريد شوقي ورغدة واثار الحكيم وفيلم " قمر الليل" مع ليلي علوي وسعيد صالح.

شركه لايف ستايلز ستوديوز لم تبخل كعادتها علي تصوير الكليب الذي شهد استخدام عدد من التقنيات الحديثة هذا بخلاف الاستعانة بكوادر عالميه بدأيه من توزيع الأغنية مروراً بالعاملين والفنيين، وهذا ما تسعي عليه دائماً الشركة وهو الارتقاء بجودة العمل.